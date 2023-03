Beautiful: Brooke infastidita dal ritorno di Taylor | Trama 4 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 4 marzo 2023

Nonostante Deacon dichiari di essere interessato solo al suo rapporto con Hope, Sheila intuisce che anche Brooke fa parte del piano e che a Deacon non dispiace di star creando problemi tra Ridge e Brooke. La Carter è anche un po’ invidiosa dei passi avanti di Deacon che, a causa di Steffy, a lei non sono concessi con Finn: la donna è certa che, se non fosse per la moglie, il figlio vorrebbe un rapporto con lei.

Taylor parla con Steffy e Finn dei problemi che la presenza di Sheila e Deacon in città sta provocando. Brooke non si mostra entusiasta del ritorno di Taylor e sembra sperare che la psichiatra riparta presto per il suo lavoro all’estero. La Logan ammette a Ridge di provare per Taylor lo stesso sentimento che lui prova per Deacon. Quando quest’ultimo si presenta a sorpresa per una lezione di arti marziali per Brooke, la rabbia di Ridge esplode: per lui è evidente a cosa l’uomo stia puntando. Seguici su Instagram.