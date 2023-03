Beautiful, anticipazioni dal 26 marzo al 1° aprile 2023

A Beautiful, occhio a Brooke che, sia pure inconsapevolmente, sta per combinarne un’altra delle sue. Vediamo dunque le trame dei prossimi episodi:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 26 marzo a sabato 1° aprile 2023

Taylor e Steffy sono preoccupate: se Brooke ha qualcosa di grave, ciò potrebbe ripercuotersi su Ridge. Bill rinnova a Liam l’avvertimento di fare attenzione a Deacon e ribadisce che per il figlio e Hope lui ci sarà sempre.

Hope confessa a Liam che Brooke ha ricominciato a bere; gli confida di sentirsi in colpa per aver lasciato da sola sua madre la notte di Capodanno e per non essersi accorta che aveva ripreso a bere. Liam la rassicura: tutti la aiuteranno a superare il problema.

Brooke ha dei flash sulla notte di Capodanno, ma non sa perché abbia ripreso a bere. A Ridge che le sta vicino nasconde il suo incontro con Deacon. Grace è arrivata in città e annuncia alla figlia Paris che si trasferirà a Los Angeles per starle vicina.

Beautiful: arriva la madre di Paris

Zende confida a Carter il timore che Paris abbia una relazione con un altro uomo. Brooke si sente in colpa perché teme di essere andata a letto con Deacon da ubriaca. Ridge è convinto che sia pentita solo di aver bevuto.

Grace, la mamma di Paris, intuisce che qualcosa non va in sua figlia e la cosa la preoccupa. La presenza di Deacon crea forti attriti fra Hope e Steffy con Taylor che cerca di portare alla ragionevolezza le due donne.

Ridge è molto premuroso nei confronti di Brooke ma lei lo invita a non trascurare la sua vita professionale. Paris presenta la madre Grace a Carter e a Ridge.

Brooke è ancora sconvolta per essersi ubriacata a Capodanno e per le conseguenze di questo suo gesto, e Hope decide di andare a parlarle per sollevarla, una volta per tutte, dai sensi di colpa.

Steffy parla con Taylor e dichiara guerra alle Logan per riprendersi suo padre. Sono tutti preoccupati perché dalla notte di Capodanno Brooke è strana, non va più al lavoro, è irritabile. In realtà è sconvolta perché non si capacita di essersi ubriacata.

Brooke ripete a Hope e a Ridge di non capacitarsi di essersi ubriacata, ma continua a nascondere ad entrambi che Deacon ha passato la notte con lei e che si sono baciati. Deacon va a trovare Brooke e cerca di convincerla a mantenere il segreto, ma poi le confessa di amarla ancora.