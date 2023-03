Beautiful: Ridge, “tornerò in tempo per la mezzanotte” | Trama 16 marzo 2023

Brooke ha assicurato a Sheila che lei non le permetterà mai di entrare nelle vite di Finn, Steffy e Hayes. La Carter, furente, sembra elaborare un piano riguardante l’ordinazione di champagne analcolico che Brooke ha commissionato per la sera dell’ultimo dell’anno. Ridge vorrebbe che Brooke lo accompagnasse ad una serata di gala fuori città: l’occasione festiva ha anche cause di lavoro visto che ha realizzato gli abiti da sera delle invitate. La Logan però sembra preferire passare la sera dell’ultimo dell’anno a casa con Hope e i bambini. Ridge le promette allora di tornare in tempo per la mezzanotte. Zende è eccitato per la proposta di matrimonio con cui intende sorprendere Paris. Seguici su Instagram.