Il paradiso delle signore 7: Adelaide è innamorata di Marcello? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, l’annuncio dell’imminente matrimonio tra Ludovica (Giulia Arena) e Ferdinando (Fabio Fulco) non ha lasciato indifferente Marcello (Pietro Masotti), attualmente travolto da un’insolita passione per la contessa di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) ma sentimentalmente ancora molto legato alla vice presidentessa del circolo. Quest’ultima, una volta scoperta la liaison tra Barbieri e la sua mentore, non l’ha presa affatto bene e si è ributtata a capofitto tra le braccia dell’attuale fidanzato, anche se ancora una data delle nozze non c’è. Tutto finito dunque tra questi due ragazzi ormai lontani ma ancora evidentemente attratti l’uno dall’altra?

Ce lo diranno le prossime puntate, quando Ludovica – ormai ferita nell’orgoglio – dirà a Marcello che sa della sua relazione con la Contessa. A quel punto lui, sentendosi scoperto da colei che era stata al suo fianco fino a pochi mesi prima, accuserà Adelaide di essere stata poco discreta.

Trame Il paradiso delle signore: la Contessa ammette di provare dei sentimenti per Marcello

La Contessa, che non considera Barbieri soltanto un socio in affari, cercherà di risolvere la frattura che si è creata tra loro ma non sarà così facile come crede: in questa situazione il giovane businessman emergente potrebbe ripensare alla sua situazione sentimentale…

Ludovica ammetterà di essere gelosa di Marcello che, nel frattempo però si sarà riavvicinato ad Adelaide. Visto il momento complicato, la presidentessa del circolo – bisognosa di una persona vicina con la quale sfogarsi – deporrà l’ascia di guerra con Matilde (Chiara Baschetti) e le confiderà che il suo sentimento per Barbieri è sempre più forte.

La contessa è dunque innamorata? Riuscirà a tenersi il suo bel Marcello nonostante il fantasma di Ludovica sempre più presente nelle loro vite? Preparate i popcorn perché ne vedremo delle belle!