Il paradiso delle signore 7: Gemma rifiuta la soluzione di Ezio e Veronica | Trama 13 marzo 2023

Anticipazioni puntata 121 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 13 marzo 2023

Gemma (Gaia Bavaro) non vuole accettare la soluzione proposta dai suoi genitori ed ha un’idea per poter risolvere in autonomia. Matilde (Chiara Baschetti) ancora non ha deciso se schierarsi con Vittorio (Alessandro Tersigni) o tradirlo con il progetto di Tancredi (Flavio Parenti). Elvira (Clara Danese) si prepara per le lezioni di guida mentre Don Saverio (Andrea Lolli) sospetta che Clara (Elvira Camarrone) abbia ripreso a correre con la bicicletta.

Gloria (Lara Komar) pensa a rivoluzionare la propria vita mentre attende paziente di vivere insieme ad Ezio (Massimo Poggio). Diletta (Barbara Venturato), infine, si presenta nell’ufficio di Vittorio con un cesto da picnic. Seguici su Instagram.