Il paradiso delle signore 7: Marco spiega perché è tornato | Trama 3 aprile 2023

Anticipazioni puntata 136 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 3 aprile 2023

Roberto (Filippo Scarafia) si confida con Vittorio (Alessandro Tersigni) e gli racconta del perché abbia deciso di sposare Gemma (Gaia Bavaro). Marco (Moisè Curia) spiega il perché del suo ritorno a Milano ma Tancredi (Flavio Parenti) è diffidente. Vittorio inizia a pensare a nuove idee per essere più indipendenti, soprattutto per distaccarsi da Umberto (Roberto Farnesi) e pensare quindi ad un’alternativa dalla Ditta Palmieri.

Vito (Elia Tedesco) soffre per Maria (Chiara Russo), che al momento non vuole perdonarlo; la ragazza si sfoga con Francesco (Christian Roberto). Adelaide (Vanessa Gravina) riceve una notizia misteriosa e ne rimane turbata. Roberto invita Gemma a cenare al Circolo, ma i due non sanno che la serata avrà come focus il rientro di Marco di Sant'Erasmo.