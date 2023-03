Il paradiso delle signore 7: Tancredi svela la verità a Matilde | Trama 3 marzo 2023

Anticipazioni puntata 115 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 3 marzo 2023

Ezio (Massimo Poggio) pretende che Carlos (Lorenzo Lancellotti) si prenda la responsabilità per aver messo incinta Gemma (Gaia Bavaro). Alfredo (Gabriele Anagni) chiede ancora aiuto a Clara (Elvira Camarrone) per conquistare Irene (Francesca Del Fa) e non si accorge che la ragazza è cotta di lui e che soffre per non essere ricambiata.

Diletta incontra Vittorio (Alessandro Tersigni) con un pretesto, mentre Irene si lega ancora di più ad Alfredo, che riesce a far avvicinare la Cipriani al padre. La ragazza ringrazia Perico in un modo inatteso. Tancredi (Flavio Parenti) rivela a Matilde (Chiara Baschetti) tutta la verità riguardo al suo progetto. Veronica (Valentina Bartolo) infine consola Gemma, mentre Ezio rassicura Gloria (Lara Komar) sul suo amore.