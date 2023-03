Il paradiso delle signore 7: Umberto capisce che tra Adelaide e Marcello c’è qualcosa | Trama 7 marzo 2023

Anticipazioni puntata 117 Il paradiso delle signore 7 di martedì 7 marzo 2023

L’articolo di Diletta sull’educazione sessuale ha portato scandalo e Adelaide (Vanessa Gravina) è pronta a muovere guerra contro Vittorio (Alessandro Tersigni). Palma (Valentina Tomada) è felice del suo nuovo lavoro al Paradiso Market. Elvira (Clara Danese) chiede supporto emotivo a Salvatore (Emanuel Caserio) per poter prendere la patente.

Mario, il fidanzato di Roberto (Filippo Scarafia), vorrebbe aprire un locale tutto suo e Landi lo supporta in questo sogno. Umberto (Roberto Farnesi) comprende che tra Marcello (Pietro Masotti) e sua cognata c’è qualcosa in più. Ezio (Massimo Poggio) vuol partire per l’Argentina e fermare il matrimonio di Carlos (Lorenzo Lancellotti) per fargli assumere le sue responsabilità riguardo alla gravidanza di Gemma (Gaia Bavaro). Seguici su Instagram.