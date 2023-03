Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 20 al 24 marzo 2023

La scelta di Flora e Matilde sarà al centro delle puntate de Il paradiso delle signore in onda dal 20 al 24 marzo. Occhio anche alle “stranezze” di Vito Lamantia… Ecco le trame!

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 20 a venerdì 24 marzo 2023

Vittorio e Roberto si preparano a far fronte alla concorrenza della nuova galleria di vestiti, mentre Adelaide manda via Tancredi e Matilde da Villa Guarnieri e si schiera con Conti contro i traditori. Gemma confida a Roberto di aver accettato la decisione dei suoi genitori. Vito riceve brutte notizie dall’Australia: ci sono grossi problemi per la sua azienda oltreoceano. Flora comunica a Vittorio che andrà a lavorare nel grande magazzino di Umberto e lui prende una decisione drastica nei confronti della stilista, poi lancia un’idea inaspettata per la sfilata della nuova collezione.

Per far fronte ai problemi della sua azienda in Australia, Vito racconta una bugia a Maria. Nel frattempo, Irene lo scopre mentre parla con una misteriosa ragazza e chiede ad Alfredo di indagare. Intanto Vittorio comunica a Maria e alle Veneri che Flora e Matilde hanno preso un’altra strada. Gloria, adesso che ha perso le speranze con Ezio, prova a prendere le distanze da lui, ma il destino li avvicina di nuovo.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Maria costringe Irene a confessare la sua storia con Alfredo

Tancredi capisce che Matilde è molto dispiaciuta per la rottura con Adelaide. Duro confronto tra Flora e Maria, profondamente delusa per la scelta di Flora di passare alla concorrenza, mentre Vittorio chiede alla Puglisi di organizzare la sfilata della nuova collezione. Alfredo sembra avere un’idea per tacitare i dubbi di Irene in merito all’incontro di Vito con la misteriosa ragazza. Dopo la notte passata con Gloria, Ezio, in preda ai sensi di colpa nei confronti di Veronica e Gemma, prende una decisione definitiva.

È il giorno dell’inaugurazione della fabbrica di Ezio, a cui partecipano sia Gloria che Veronica. Dopo la notizia della nuova concorrenza e del licenziamento di Flora il morale dello staff del Paradiso è a terra e Vittorio cerca di infondere fiducia invitando tutti, le Veneri in particolare, ad affrontare le sfide future con coraggio. Nel frattempo Matilde convince Flora a dare una mano a Maria per l’ultima volta. Roberto riceve una notizia che frena i suoi piani riguardo al sogno di Oradei ma, vedendo Gemma con uno degli abiti da sposa per la sfilata, ha un’illuminazione. Intanto Gloria confessa ad Armando che sta pensando a una soluzione radicale per lei.

Maria è felice di avere Flora al proprio fianco nel giorno della presentazione dei suoi abiti e chiede anche a Matilde di essere presente all'evento. Nel frattempo, però, Umberto ha un piano per rovinare la sfilata della nuova collezione. Anche Francesco, come Irene qualche giorno prima, nota Vito insieme alla misteriosa ragazza e inizia a sospettare della sua buona fede nei confronti di Maria. Intanto Gloria annuncia ufficialmente la sua partenza per l'America, mentre Roberto fa una proposta a Gemma che potrebbe cambiare il loro futuro.