Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 3 al 7 aprile 2023

Le scoperte di (e su) Gemma saranno al centro delle puntate de Il paradiso delle signore in onda dal 3 al 7 aprile. Attenzione anche a Vito che… perderà il controllo! Ecco le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 3 a venerdì 7 aprile 2023

Roberto svela a Vittorio che sposerà Gemma e gli racconta tutti i retroscena. Marco spiega il motivo per cui è tornato in Italia, ma le sue spiegazioni insospettiscono Tancredi. In vista dell’apertura del nuovo grande magazzino che farà concorrenza al Paradiso, Vittorio comincia a pensare a un’alternativa alla Palmieri per il confezionamento degli abiti. Vito sta male per Maria, che per ora non intende perdonarlo, e si sfoga con Francesco. Adelaide rimane senza parole nel ricevere una notizia misteriosa. Roberto invita Gemma al Circolo, ma non sanno che quella serata sarà movimentata dall’arrivo di Marco di Sant’Erasmo.

Marco rivela a Tancredi che la sua storia con Stefania è già terminata. Ezio intende proporre a Vittorio una collaborazione. Clara scopre che Francesco ama Maria e intanto rivela di desiderare un ragazzo già impegnato (del quale non fa il nome). Alfredo, ormai pronto per il matrimonio, chiede a Irene di sposarlo. Adelaide dice a Marcello che si sente inquieta per una sua cara amica in fin di vita che vive all’estero.

Trame Il paradiso delle signore 7: Ezio scopre perché Marco e Stefania hanno chiuso

Ezio e Veronica decidono di tacere a Gemma che Marco e Stefania non stanno più insieme. Vito vuole a tutti i costi riconquistare Maria e per cominciare chiede scusa a Francesco. Alfredo riceve da Irene un invito a cena con la sua famiglia. Inizia la collaborazione tra Vittorio ed Ezio, intanto Matilde resta delusa quando apprende che Vittorio si è emancipato dalla Palmieri senza informarla. Gemma scopre la verità su Marco.

Brutta notizia in arrivo per Adelaide. Maria è sempre più furiosa verso Vito; Francesco intende dichiararle il suo amore attraverso una missiva. Umberto vuole vendere a Vittorio il Paradiso Market e gli dà però poco tempo per trovare una soluzione; se non si trovasse tale soluzione, la rivista verrebbe chiusa. Ezio capisce il motivo della rottura tra Marco e Stefania. Adelaide sta per partire con Marcello per un viaggio che si annuncia delicato, ma Italo le consiglia di andarsene da sola.

Marcello, in procinto di partire con Adelaide, riceve una brutta sorpresa. Clara spinge Francesco a farsi avanti con Maria, ma Salvatore non la pensa così. La lettera di Francesco per Maria viene intercettata da Vito che, geloso, aggredisce il ragazzo; solo l'intervento di Clara riporterà la calma. Gemma sembra ormai vedere Marco come un semplice amico, mentre lui dice che non dimenticherà mai Stefania; in realtà c'è una verità sconcertante che riguarda entrambi.