Il paradiso delle signore 7: Irene, con Alfredo è finalmente amore! | Anticipazioni

Dopo averlo fatto penare per mesi, Irene (Francesca Del Fa) cederà presto alla corte spietata di Alfredo (Gabriele Anagni)! Nella puntata de Il paradiso delle signore 7 di venerdì 3 marzo, infatti, la bionda venere ringrazierà il magazziniere in un modo tutto suo per averla avvicinata al padre con un gesto inaspettato.

Tutte rose e fiori dunque per la giovane coppia? Sarebbe troppo semplice per Perico godersi la sua storia d’amore in maniera semplice senza complicazioni, ma – vista la compagine femminile – è praticamente impossibile! Irene infatti obbligherà il suo nuovo fidanzato Alfredo a mantenere segreta la loro relazione e sarà il saggio Armando (Pietro Genuardi) ad accorgersi che tra Ia Venere e il magazziniere c’è del tenero.

Spoiler Il paradiso delle signore: Irene e Alfredo, storia “segreta”

Sembra dunque profilarsi un bel lieto fine per Irene, che, dopo essere stata sedotta e abbandonata da Rocco (Giancarlo Commare) e dopo la delusione di Perico durante l’estate, è di nuovo pronta ad aprirsi all’amore.

Tutto risolto dunque? No, sembra che Irene non sia l’unica venere ad essere stata stregata dal bell’Alfredo e che anche Clara (Elvira Camarrone), tra una pedalata, e l’altra sia invaghita di lui…

Anche dopo che il magazziniere l’ha definita “una sorellina”, la venere col pallino della bicicletta sembra essere piuttosto infastidita da questa nuova liaison. Se anche voi non vedete l’ora di conoscere gli sviluppi di questa storia che ha tutti gli ingredienti per essere ironica e divertente, non perdeteci d’occhio perché prestissimo ne riparleremo… Seguici su Instagram.