Il paradiso delle signore 7: Marco torna proprio quando Gemma stava per… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, se Gemma (Gaia Bavaro) non è stata fortunata in amore e si sente abbandonata ad un triste destino di ragazza madre, non si può certo dire lo stesso della sua sorte in fatto di amicizia: il rapporto tra lei e Roberto (Filippo Scarafia) è quanto di più bello si potesse desiderare (in particolare in un’epoca che giudicava e in qualche modo puniva l’omosessualità e le madri non sposate).

Come possono dunque unirsi le due cose? Semplice: Landi avrà presto un’illuminazione vedendo la giovane Zanatta vestita da sposa e penserà che un matrimonio di facciata potrebbe permettere a lei di vivere la maternità con tranquillità e a lui di agire indisturbato nella sua storia con Mario Oradei (Piero Cardano).

Trame Il paradiso delle signore 7: Gemma considera la proposta di matrimonio di Roberto

Inizialmente Gemma rimarrà spiazzata dalla proposta dell’amico, ma nel frattempo le speranze di riavere Marco (Moisè Curia) sembreranno essere svanite e lei sarà dunque pronta a dare una risposta a Roberto.

La Zanatta penserà di prendere seriamente in considerazione la proposta di Landi e, mentre la madre Veronica (Valentina Bartolo) si opporrà alla decisione della figlia di sposare il suo amico, Ezio (Massimo Poggio) dall’altra parte sarà del parere che Roberto meriti una possibilità.

Anticipazioni Il Paradiso 7: Marco torna a Milano

Per tentare di ovviare ai loro dubbi, Colombo e la sua compagna inviteranno Landi a cena per conoscerlo meglio; tutto sembrerà andare nel verso giusto e Gemma si dirà determinata a voltare pagina e dimenticare Marco per sempre, ma il bel Sant’Erasmo arriverà a sorpresa a Milano!

Cosa accadrà ora che il grande e segreto amore della giovane Venere è di nuovo nel capoluogo lombardo? E… potrebbe anche essere lui il padre del bambino che Gemma aspetta? Non vediamo l'ora di scoprirlo insieme a voi!