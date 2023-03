Il paradiso delle signore 7: Matilde, ecco con chi deciderà di schierarsi | Anticipazioni

Dura la vita per Matilde (Chiara Baschetti) da quando il marito Tancredi (Flavio Parenti) le ha illustrato il piano di trasformare Palazzo Andreani in un grande magazzino di lusso; la Frigerio, infatti, lavora al Paradiso delle signore e non vorrebbe tradire la fiducia di Vittorio (Alessandro Tersigni)…

Comunque, prossimamente sarà Umberto (Roberto Farnesi) a sondare il terreno con Matilde in merito al progetto con Tancredi, tuttavia lei sarà ancora indecisa sulle parti da prendere e, per cercare di proteggere le finanze del Paradiso, la Frigerio tenterà l’ultima risorsa per riuscire a esportare gli abiti da sposa all’estero.

Trame Il paradiso delle signore 7: Matilde si schiera con Vittorio Conti

In pratica, per salvare le sorti della collezione sposa, Matilde chiederà un grosso favore a Guarnieri, il tutto mentre Conti sarà distratto dalla giovane giornalista Diletta D’Ambrosio (Barbara Venturato) che gli proporrà l’argomento del suo prossimo articolo per il Paradiso Market.

Sempre più ignaro di ciò che potrebbe accadere, Vittorio sarà sempre più entusiasta della socia al Paradiso e penserà a un futuro professionale glorioso; le proporrà di lanciare insieme il marchio Paradiso su scala internazionale! Sarà proprio a quel punto che Matilde si troverà in una profonda crisi: schierarsi con Vittorio o seguire il marito Tancredi nel nuovo progetto imprenditoriale?

Tranquilli: in quel momento l'imprenditrice troverà il coraggio di parlare con Conti e confessargli i piani del marito, scegliendo così da che parte stare. Ma ora… cosa succederà con Tancredi?