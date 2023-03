Il paradiso delle signore 7: tra Vito e Maria finisce per davvero?

Nella settima stagione de Il paradiso delle signore, Maria Puglisi (Chiara Russo) è finalmente riuscita a dimenticare Rocco Amato (Giancarlo Commare) e sul suo cammino ha incontrato un altro ragazzo: quel misterioso Vito Lamantia (Elia Tedesco) che è arrivato al Paradiso per rivedere colei che ama da sempre.

Già conosciamo tutti i segreti che riguardano il passato di Vito nei confronti di Maria, ma l’unica a non conoscerli è la diretta interessata… che però sta per scoprire tutto! Eh sì, la Puglisi – come è già noto – apprenderà la verità “nel peggiore dei modi” durante la puntata del 31 marzo. Ma dopo, cosa succederà?

Trame Vito e Maria, pace fatta!

Nei primi episodi in onda ad aprile, Maria si sentirà ovviamente presa in giro e non vorrà più saperne di Vito, che dal canto suo si struggerà dal dolore. Non si limiterà a questo, però: Lamantia darà in escandescenze e arriverà a picchiare Francesco (Christian Roberto) nel momento in cui quest’ultimo spedirà una lettera a Maria per dichiararle il suo amore.

Già, perché anche il nuovo arrivato si è invaghito della giovane stilista, ma alla fine chi conquisterà la ragazza una volta per tutte? In tal senso occhio a Vito che, resosi conto di aver bruciato qualsiasi possibilità di tornare con Maria, deciderà di mollare tutto e di andarsene dall’Italia; la Puglisi verrà però a sapere in extremis dell’intenzione di Lamantia e a quel punto capirà di non poter fare a meno di lui!

Insomma, pare proprio che i due piccioncini si ritroveranno a breve. Dissapori messi da parte per sempre? E Francesco, povero cuore infranto, che futuro ha da un punto di vista sentimentale? Vivrà anche lui un grande amore nel prosieguo del Paradiso? Staremo a vedere…