A Il paradiso delle signore, da quando il futuro di Gemma (Gaia Bavaro) e del bambino che porta in grembo sono la priorità di Ezio (Massimo Poggio), Veronica (Valentina Bartolo) gli è ancora più devota e – nonostante Colombo abbia più volte giurato amore eterno alla moglie – l’imprenditore e la Zanatta sono di fatto sempre più uniti. In tutto questo, Gloria (Lara Komar) sentirà molto presto che il suo posto non è più a Milano al Paradiso ma in America accanto a sua figlia Stefania (Grace Ambrose).

Cosa fare dunque ora che il suo uomo è costretto a rinunciare alla felicità ritrovata dopo tanti anni? È dunque davvero tempo di tirare i remi in barca per la capocommessa del Paradiso? La risposta è sì: presto Gloria annuncerà ufficialmente la sua partenza per l’America (è questione di giorni, ormai).

Trame Il paradiso delle signore 7: Veronica scopre la relazione tra Ezio e Gloria

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore: sembrerebbe la strada meno dolorosa da percorrere per i coniugi Colombo, che – nonostante cercheranno di stare lontani – saranno sempre legati da un forte sentimento. Sta di fatto che, proprio in extremis, Veronica inizierà ad avere dei sospetti su una possibile relazione tra Ezio e Gloria, sospetti che la porteranno ad indagare giungendo a scottanti conclusioni: la Zanatta scoprirà che i due hanno una relazione!

Sarà una doccia fredda per Veronica, che però non si perderà d’animo e – nonostante la delusione nei confronti del compagno – ricatterà la Moreau e le imporrà di troncare definitivamente con Ezio. Sarà dunque questa minaccia a mettere la parola fine sulla storia dei Colombo? Gli elementi della storia sembrano voler scrivere insomma un triste finale per Ezio e Gloria, non resta che guardare le puntate dell’ultima parte di marzo per scoprire nei dettagli come andrà a finire! Seguici su Instagram.