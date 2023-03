Tempesta d’amore: Erik capisce che Josie è innocente e le chiede perdono | Puntate italiane

Si conoscono solo da poche settimane, eppure Josie Klee (Lena Conzendorf) e Erik Vogt (Sven Waasner) hanno già stretto un legame difficile da spezzare. Ne avremo la prova nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando padre e figlia riusciranno a ritrovarsi nonostante il loro rapporto sembrasse compromesso per sempre… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik accusa Josie

Da quando ha saputo di avere una figlia, la vita di Erik non è più stata la stessa. L’amore per Josie ha infatti fatto emergere un lato sensibile e tenero dell’ex dark man, emerso in passato solo con il fratello Florian (Arne Löber).

Benché legatissimi, padre e figlia rischieranno però di perdersi per sempre… e la causa sarà Yvonne (Tanja Lanäus)! Giunta al Fürstenhof nella speranza di accalappiare un uomo ricco che le paghi i debiti, la madre di Josie spererà infatti che quest’uomo sia proprio Erik. E così, non appena resterà da sola con lui, si giocherà la carta della ragazza madre che ha dovuto crescere una figlia da sola…

Il risultato? Già messo in guardia da Werner (Dirk Galuba), Erik si convincerà non solo che la Klee sia una truffatrice interessata solo ai soldi… ma anche che Josie sia sua complice!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik si scusa con Josie

Inutile dire che Josie resterà sconvolta di fronte alle accuse del padre e proverà in ogni modo a giustificarsi, ma tutto sarà inutile: fuori di sé dalla rabbia, Erik se ne andrà infatti prima di lasciarle il tempo di parlare. E ora?

Disperata, la giovane cuoca sfogherà la propria frustrazione con Paul (Sandro Kirtzel), che si rivelerà di grande sostegno: non solo offrirà alla ragazza una spalla su cui piangere, ma parlerà anche con Erik, convincendolo ad ascoltare la versione della figlia.

E così, complice anche l’intervento di Cornelia (Deborah Müller), Erik si presenterà da Josie per un chiarimento. Ne seguirà un confronto a cuore aperto che convincerà l’uomo della sincerità della figlia, portandolo a riappacificarsi con quest’ultima.

Il legame tra Josie e Erik sarà dunque salvo. Ma cosa ne sarà di Yvonne? Ebbene, a sorpresa anche per quest'ultima è in arrivo il perdono: riuscirà la donna a sfruttare al meglio la sua seconda chance?