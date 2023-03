Tempesta d’amore: Henning accusa Shirin di aver rovinato la sua famiglia | Puntate italiane

Continuano i problemi tra Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Henning von Thalheim (Matthias Zera)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza commetterà infatti un errore che metterà in pericolo la sua relazione con il fidanzato. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin ruba un abito

Shirin e Henning non potrebbero essere più diversi, a partire da hobby e frequentazioni. Se il raffinato sommelier ama l’opera lirica e frequenta ambienti dell’alta società, la bella estetista del Fürstenhof preferisce invece tranquille serate di giochi tra amici.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando il suo amato la inviterà ad accompagnarlo ad una serata di gala organizzata dal suo club di vela, la Ceylan sarà pronta a tutto pur di non farlo sfigurare. Peccato solo che il suo entusiasmo la porterà a commettere un crimine…

Non potendosi permettere un abito adeguato all’evento, Shirin penserà infatti bene di indossare il vestito di un’ospite del Fürstenhof, a cui lo sottrarrà con l’inganno. Un gesto che avrà gravi conseguenze…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning accusa Shirin

Eh sì perché effettivamente Ceylan lascerà tutti a bocca aperta alla serata di gala, ma al contempo non potrà evitare che le foto dell’evento circolino sui giornali. Il risultato? La legittima proprietaria del vestito da sera riconoscerà immediatamente il proprio abito e smaschererà la “ladra”.

A quel punto per la povera Shirin le cose si metteranno davvero male: non solo rischierà il posto di lavoro, ma anche una denuncia! Ebbene, fortunatamente per lei non accadrà nessuna delle due cose, ma in compenso sarà la sua relazione a finire in pericolo!

L’ospite vittima del furto farà infatti pubblicare un articolo di giornale in cui non solo Shirin verrà additata come ladra, ma anche Henning verrà infangato in quanto accompagnato da una criminale. Il risultato? Fuori di sé dalla rabbia, il sommelier accuserà la fidanzata di aver rovinato il buon nome della sua famiglia! Tra loro sarà finita? Seguici su Instagram.