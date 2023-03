Tempesta d’amore: Max scompare nel bosco! Sarà in pericolo? | Puntate italiane

Momenti di grande angoscia sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni Max Richter (Stefan Hartmann) scomparirà infatti in circostanze misteriose e tutto lascerà temere il peggio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: corso di sopravvivenza per Max, Michael e André

Grande sportivo e amante della natura, Max è da sempre un assiduo frequentatore di montagna e boschi. E così, quando ha scoperto che Michael (Erich Altenkopf) e André (Joachim Lätsch) si sono iscritti ad un corso di sopravvivenza, non ha esitato ad unirsi.

L’esperienza, però, si rivelerà molto diversa dalle aspettative… a partire dalla compagnia! Come sappiamo, alla guida di questo workshop molto particolare ci sarà infatti inaspettatamente una donna bellissima di nome Nico (Patricia Ivanauskas)! Non sarà però questa l’unica novità…

Quando i tre amici si appresteranno a iniziare il corso di sopravvivenza, scopriranno infatti che l’esperienza sarà molto più realistica di quanto avessero immaginato (e sperato): dovranno infatti vivere con mezzi semplici e addirittura procacciarsi il cibo nella foresta!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max scompare

Inutile dire che la prospettiva di allontanarsi dai propri manicaretti non sarà particolarmente allettante per André, che penserà inizialmente di “barare” portandosi dietro qualche scorta alimentare. Nico, però, si rivelerà più scaltra del previsto e smaschererà subito il piccolo inganno del cuoco…

Max, Michael e André inizieranno così questa nuova esperienza di vita, mostrandosi un po’ preoccupati ma anche molto entusiasti. Se il cuoco ed il medico faticheranno non poco ad abituarsi alla durezza della natura, Max sembrerà invece molto più a suo agio. Le apparenze, però, ingannano…

Dopo una notte in preda agli incubi a causa dei rumori della foresta (in particolare degli animali), Michael e André si sveglieranno infatti con una notizia terribile: Max è scomparso dalla sera prima e nessuno sa che fine abbia fatto! Il fitness trainer sarà in pericolo?