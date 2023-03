Tempesta d’amore: Paul si innamora di Constanze, ma poi… | Puntate italiane

Aveva giurato a se stesso di non innamorarsi più. Il destino, però, deciderà altrimenti. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) capirà infatti di provare per Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) più di quello che pensava. E non si tratterà di una bella notizia… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul si innamora di Constanze

Quando Paul e Constanze si sono conosciuti, erano entrambi reduci da storie d’amore finite male. Se la von Thalheim era stata lasciata da Florian (Arne Löber) per la sorella Maja (Christina Arends), Lindbergh aveva invece subito un dramma ben più profondo che lo ha portato a decidere di non innamorarsi mai più.

Profondamente attratti l’uno dall’altra, i due hanno così iniziato una relazione molto appassionata senza mai parlare di impegni. Peccato solo che – ad insaputa di Paul – Constanze abbia con il tempo finito per innamorarsi. E lo stesso destino toccherà presto al ragazzo stesso!

Durante delle prove di danza per l’attesissimo gala del club di vela a cui sono stati invitati, i due ragazzi si avvicineranno come mai prima. E a quel punto anche per Paul scoccherà la scintilla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul sopraffatto dal ricordo di Romy

Ebbene, a differenza di quanto ci si sarebbe potuti aspettare, per Lindbergh non si tratterà di una bella notizia. Benché sia ormai trascorso parecchio tempo dalla morte della sua amata moglie Romy (Désirée von Delft), che, come ricorderete, morì poco dopo le loro nozze, il giovane vedono non si è mai infatti del tutto ripreso dallo shock.

E così a Paul basterà passare davanti al cimitero per essere travolto dal ricordo della sua sfortunatissima moglie. Un ricordo che lo porterà a chiudersi nel proprio dolore, apparentemente incapace di reagire.

Sarà proprio in questo stato che Paul verrà trovato da Josie (Lena Conzendorf), a cui confesserà il motivo della sua angoscia. Riuscirà la Klee a convincere il suo amato a ritrovare il coraggio di amare? E quali conseguenze ci saranno sulla storia tra Paul e Constanze? Seguici su Instagram.