Tempesta d’amore: Shirin perde la testa e commette un furto! Henning la lascerà? | Puntate italiane

L’amore porta a commettere delle follie, specialmente se si cerca di impressionare l’altro. Lo sa bene Shirin Ceylan (Merve Çakır), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si metterà nei guai nella speranza di non deludere Henning von Thalheim (Matthias Zera)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning invita Shirin ad una serata di gala

Tanto innamorati quanto diversi per educazione, hobby e frequentazioni, Shirin e Henning devono ogni giorno fare i conti con le loro divergenze. Divergenze che li hanno quasi portati a lasciarsi per sempre.

Come sappiamo, il timore che la fidanzata non fosse adatta a frequentare i suoi amici altolocati ha infatti spinto von Thalheim a escludere la sua amata da qualunque evento sociale, ferendola profondamente.

Fortunatamente, però, alla fine il bel sommelier ha capito il proprio errore ed è riuscito a farsi perdonare, invitando la Ceylan ad un evento molto speciale: una serata di gala organizzata dal suo club di vela!

Inutile dire che Shirin sarà entusiasta all’idea di poter accompagnare Henning ad una occasione tanto importante, ma allo stesso tempo sarà terrorizzata all’idea di far fare brutta figura al suo amato. E così, quando si renderà conto di non avere un abito adatto all’evento, andrà nel panico…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin ruba un abito

Dopo aver inutilmente provato a trovare un vestito da sera sufficientemente fine ed elegante da permetterle di non far sfigurare il compagno, la Ceylan inizierà a perdere le speranze. Proprio allora, però, accadrà qualcosa di inaspettato: vedrà un’ospite del Fürstenhof con addosso l’abito perfetto!

Decisa a cogliere l’occasione, Shirin macchierà di proposito il vestito della cliente, offrendosi poi di farlo pulire in lavanderia: un trucco per poter in realtà prendere “in prestito” l’abito senza che la proprietaria si accorga di nulla.

La Ceylan si presenterà dunque elegantissima alla serata di gala, lasciando tutti a bocca aperta. L’indomani, però, la attenderà una brutta sorpresa: le foto dell’evento saranno su tutti i giornali e le vedrà anche la proprietaria del vestito…

Il risultato? Shirin verrà pubblicamente accusata di essere una ladra, finendo per danneggiare anche l'immagine di Henning. Tra loro sarà finita?