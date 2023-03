Terra amara: Yilmaz porta in ospedale Zuleyha, ma Mujgan… | Trama 11 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 11 marzo 2023

Yilmaz vede per caso Zuleyha, che è appena stata vittima di una minaccia di aborto spontaneo. La porta in ospedale e lì è una sospettosissima Mujgan a occuparsene. La strana sparizione di Zuleyha genera parecchi dubbi presso gli Yaman, tanto che subito inizia una ricerca. Si presuppone che Yilmaz e Zuleyha abbiano organizzato la fuga, portando insieme a loro anche il piccolo Adnan. Hunkar in tal senso protesta presso Fekeli, che nonostante qualche dubbio si rifiuta di crederle.

Behice, zia di Mujgan e ospite di Fekeli, è curiosa riguardo alle vicende in corso. Hunkar minaccia Sermin per farle ritrattare la dichiarazione in cui accusa Demir della morte di Cengaver. Yilmaz ha portato Zuleyha in ospedale ma lo svolgimento dei fatti da lui riportato non convince del tutto Mujgan. Hunkar e Fekeli, sicuri che Zuleyha e Yilmaz stessero fuggendo insieme, chiedono loro una spiegazione… Seguici su Instagram.