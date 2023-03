Terra amara: Demir fuori dal carcere | Trama 18 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 18 marzo 2023

Zuleyha viene ingiustamente accusata di essere stata lei a spingere Saniye giù dalle scale. Intanto Demir, ancora in carcere, spera di uscire grazie alla ritrattazione di Sermin. Ma quest’ultima finisce in coma, dopo essere stata inseguita dagli uomini di Hatip.

Tanta ansia per Hunkar e Yilmaz riguardo a Sermin. Hunkar vorrebbe che la donna vivesse visto che l’ha pagata per ritrattare l’accusa a Demir; Yilmaz preferirebbe invece che morisse pur di evitare che scagioni Demir, ma al tempo stesso è sconvolto da questa idea. Mujgan sente Yilmaz sempre più lontano e cerca di riconquistarlo. Saniye torna a casa, fortunatamente sta meglio. Behice scopre di essere diventata povera, a causa dei debiti accumulati dal fratello defunto.

Scagionato dopo che Sermin ha ritrattato, Demir esce di prigione. Yilmaz se ne dispiace e Hatip, preoccupato, pensa di scappare. Fekeli difende Behice dalle avance di due loschi figuri, sparando alle gambe di uno dei due. Mujgan vorrebbe pagare il debito del padre per salvarne l'onore, ma non le è possibile. Anche Yilmaz arriva alla conclusione che il debito è troppo alto, ma lo fa in modo distratto e Mujgan ci rimane male.