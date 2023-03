Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 28 marzo 2023

Gulten sta guarendo e Cetin va da lei in ospedale per dichiararle i suoi sentimenti. Demir ha intuito che Zuleyha ha modificato l’atteggiamento nei suoi confronti, ma rivela a Hunkar di avere paura che il suo cambio di atteggiamento sia motivato dal fatto che Zuleyha ha perso fiducia dopo aver appreso che Mujgan è incinta di Yilmaz. Intanto proprio Mujgan, che aveva deciso di abortire, finisce per ripensarci… Seguici su Instagram.