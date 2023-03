Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 31 marzo 2023

Mujgan decide di rivelare a Behice la causa che ha provocato il viaggio a Istanbul e le parla anche dei suoi timori che riguardano il matrimonio con Yilmaz. Behice cerca come può di rassicurare la nipote e la incita a darsi da fare per l'amore di Yilmaz. Zuleyha e Demir vanno all'ospedale per assistere all'inaugurazione del nuovo reparto pediatrico che porta proprio il nome di Zuleyha.