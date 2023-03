Terra amara: Zuleyha caccia Yilmaz | Trama 4 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 4 marzo 2023

Hatip, in ansia per la fuga di Demir e timoroso all’idea di una sua vendetta, trova Sermin per darle protezione. Hunkar, che ha preso in mano le redini dell’azienda Yaman, si rende conto che la situazione economica della società è davvero allarmante e cerca di trovare una quadra.

Adnan sta bene e Sabahattin contatta la polizia: è lo stesso Demir che vuole costituirsi; l’uomo, che rischia parecchi anni di prigione, si scusa Zuleyha per tutto il male che le ha fatto. Hunkar, una volta rientrata alla villa con Zuleyha, vuole che Saniye non la perda mai d’occhio. Hatip diffonde il “rumor” che il nuovo procuratore Julide accetta tangenti. Ercan ne parla a Hunkar, che prova a corromperla pur di salvare Demir.

Yilmaz pensa frequentemente a come poter parlare con Zuleyha, ma così facendo è sempre più lontano da Mujgan che soffre a causa del suo atteggiamento. Yilmaz ha un incubo e il mattino dopo entra armato nella villa per parlare con Zuleyha, ma lei lo manda via e gli conferma che tra loro è finita. Yilmaz ne resta sconvolto.

Behzat, tormentato da uno sbaglio commesso in passato e pressato dalle richieste di misteriosi ricattatori, si spara nel suo ufficio. Prima di morire, Yilmaz gli promette che si occuperà di sua figlia Mujgan. Fekeli e Yilmaz decidono di indagare per scoprire chi siano i ricattatori, in modo da proteggere Mujgan. Seguici su Instagram.