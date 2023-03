Terra amara, anticipazioni dal 2 all’8 aprile 2023

Sermin e Hatip colti in flagrante nelle prossime puntate di Terra amara, mentre Saniye si rende conto che c’è stato uno “strano” furto! Vediamo dunque cosa accadrà dal 2 all’8 aprile, ecco le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 2 a sabato 8 aprile 2023

Al circolo della città, la signora Behice tenta di convincere Fekeli a trasferire la sua attività e la famiglia, soprattutto nell’interesse di Mujgan, in un quartiere di Istanbul. Ad interromperli sarà la presenza di Hunkar che, nonostante l’incidente avvenuto alla cena in casa di Fekeli con le rispettive famiglie per mettere fine alle ostilità, mostra tranquillità.

Zuleyha si sfoga con l’amico Sabahattin, mentre Yilmaz e Mujgan pianificano la loro vita in vista dell’arrivo del figlio. Saniye crede che Gaffur sia triste per aver perso il posto, invece lui, tormentato dal debito, vende gli ori che ha in casa. Demir incontra i nuovi soci e la cena va meglio del previsto: Yilmaz ha ceduto le sue quote societarie agli investitori tedeschi, quindi i due rivali non sono più soci. Demir, tornato a casa, si confida con sua moglie e questo non lascia indifferente Hunkar.

La scelta di Yilmaz sorprende felicemente Fekeli e Mujgan, tuttavia nasconde un piccolo tranello per Demir. Quando lui scopre l’inganno di Yilmaz, si infuria e si presenta al cotonificio dove Fekeli, contrariamente al suo solito, si lascia andare alle maniere forti. Poi, Demir incontra Yilmaz e giura vendetta. Per caso, ascoltando una conversazione, Saniye scopre i piani di Sermin e del suo protettore.

Terra amara: Saniye scopre di aver subito un furto in casa…

Dopo aver informato Hunkar della relazione tra Hatip e Sermin, Saniye scopre che ha subito un furto in casa. Gaffur dà la colpa a Cetin e corre all’azienda cotoniera per accusarlo e screditare così anche Yilmaz. Yilmaz sa bene che si tratta di accuse infondate e riporta Gaffur alla villa, avvisando Hunkar che non permetterà a nessuno di calunniare chi lavora per lui. Demir, nel frattempo, per non rinunciare alle sue quote di proprietà della società che realizzerà l’impianto combinato, deve far fronte all’aumento di capitale voluto dai nuovi soci tedeschi ma per farlo decide di vendere i suoi beni.

Yilmaz viene a sapere dell’accordo di compravendita di un terreno tra Fekeli e Hunkar da Hatip, per questo litiga con Fekeli e decide con Mujgan di trasferirsi nella casa comprata da Sermin. Yilmaz quindi decide di aprire un varco nel muro che separa la sua proprietà da quella degli Yaman.

Demir scopre che i terreni che sua madre ha venduto a Fekeli sono poi stati riacquistati da lei allo stesso prezzo. Hunkar è quindi costretta a raccontare al figlio della loro passata relazione. Inoltre, dopo il confronto con sua moglie, Demir decide di non portare avanti l’idea di vendere i terreni di famiglia per ottenere i fondi necessari per l’aumento di capitale necessario per sostenere il progetto dell’impianto combinato.

Alla tenuta, Zuleyha porta a Mujgan un piatto tipico di Adana come gesto di benvenuto. La dottoressa ricambia mandando un piatto tipico di Istanbul, nonché il cibo preferito di Yilmaz, dettaglio che non passa inosservato a Zuleyha. Mujgan pensa che non sia appropriato che sua zia Behice resti in casa di Fekeli e si offre di ospitarla nella nuova casa, ma la donna si rifiuta di seguirla e anzi accetta la proposta di Fekeli di trattenersi ulteriormente da lui.

Il trasloco di Yilmaz e Mujgan nell’ex casa di Sermin crea malumore negli Yaman. Behice, che appare sentimentalmente interessata a Fekeli, cerca di consolarlo. Zuleyha assiste in lacrime alla cena organizzata da Yilmaz e Mujgan nel loro giardino. Tra gli ospiti ci sono anche Sabahattin e Julide, fra i quali sta nascendo qualcosa.

Sermin e l'amante Hatip vengono colti in flagranza di adulterio perché denunciati da Naciye su suggerimento di Hunkar, e finiscono in prigione in attesa di giudizio. Nel frattempo, Demir è costretto dalla mossa di Yilmaz a vendere ai soci tedeschi le quote della società che doveva concretizzare il suo sogno di imprenditore internazionale.