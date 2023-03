Terra Amara: Demir e Yilmaz costretti a collaborare! Ecco perché | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, gli acerrimi nemici Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış) si troveranno a dover collaborare insieme per difendere l’onore di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Gülten Taşkın (Selin Genç). Vediamo dunque insieme in che maniera si svilupperà questa storyline, che non mancherà di riservare diversi colpi di scena…

Terra Amara, news: una brutta voce su Züleyha si diffonde per tutta Cukurova

Già sapete che tutto partirà nel momento in cui il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) metterà Demir al corrente del fatto che qualcuno lo ha accusato dell’assassinio del cugino Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy) attraverso una lettera anonima che le è stata fatta recapitare.

Ovviamente, Demir cercherà di difendere subito la sua posizione, ma tutto peggiorerà quando scoprirà che per tutta Cukurova si è diffusa la voce che ha ucciso il parente perché quest’ultimo si è macchiato della violenza su Züleyha.

Tale rumor metterà Demir decisamente in agitazione perché non vorrà che il nome della consorte venga “disonorato”, ma al tempo stesso lui vorrà continuare a proteggere Gülten, ossia la donna realmente violentata da Ercüment. Proprio per questo dovrà prendere una difficile decisione…

Terra Amara, spoiler: Demir e Yilmaz saranno costretti a collaborare

Dopo aver scartato l’idea di andare dal Pubblico Ministero per comunicargli che il cugino è stato assassinato da Yilmaz, Demir ascolterà un consiglio della madre Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e, proprio come pensato da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), accetterà di sedersi ad un tavolo con Akkaya in modo tale da trovare una soluzione che non leda né il buon nome di Züleyha e né quello di Gülten.

In seguito a tante considerazioni, sarà quindi Demir a trovare una soluzione. L’uomo penserà infatti di andare a Istanbul per parlare con Emel, la sorella del defunto Ercüment. Vorrà infatti convincerla a rilasciare una dichiarazione a Jülide che la convinca a fermare le indagini. Tuttavia, Yilmaz insisterà per accompagnarlo…

Terra Amara, trame: Emel aiuta Demir e Yilmaz, ma ad una condizione

In tal senso, possiamo anticiparvi che inizialmente Emel sarà restia all’idea di aiutare il cugino, in nome di tutti i loro contrasti familiari precedenti, ma poi scenderà a patti quando Yilmaz le chiederà quanti soldi lei voglia in cambio. Dopo aver finto di essersi offesa, Emel pretenderà che le vengano dati cinque milioni di lire turche.: una quantità notevole che Yilmaz e Demir dovranno accettare e che si divideranno in parti uguali.

Trovato l’accordo, Emel si recherà dunque a Cukurova e farà presente a Jülide che Ercüment è stato probabilmente ucciso per dei grossi problemi economici che aveva dovuti al suo vizio del gioco. Anche se tale confessione non la convincerà appieno, il Pubblico Ministero dovrà quindi mettere uno stop alle indagini su diretto ordine del suo superiore, con Demir che indirà immediatamente una conferenza stampa per comunicare a tutto il paese quanto dichiarato dalla cugina e ripulire l’immagine di Züleyha.

Insomma, la brutta questione sembrerà risolta, ma gli strascichi continueranno a farsi sentire tra i diversi personaggi coinvolti… Seguici su Instagram.