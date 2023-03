Terra Amara: Hatip in pericolo? | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, un imprevisto costringerà il cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) a muoversi con cautela. La guardia civile rischierà infatti di scoprire che è stato lui ad uccidere Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), ragione per cui dovrà fare il possibile per evitare di finire in carcere…

Terra Amara, news: Raşit viene coinvolto in una rissa

La storyline partirà nel momento in cui Raşit Kaya (Şahin Vural), l’uomo di fiducia di Hatip, verrà coinvolto insieme ad un amico in una rissa all’interno di un locale. Dopo qualche ora, gli inquirenti si metteranno subito alla ricerca dei due colpevoli, tant’è che andranno a casa del Tellidere per chiedergli se sappia dove si è cacciato Raşit.

Visto che il ragazzo si troverà proprio nella sua tenuta, dove starà spaccando alcuni tronchi di legno, Hatip impedirà alla moglie Naciye (Şirin Öten) di svelare dove si trova il suo dipendente, insospettendo ovviamente la donna. Nel giro di poco tempo, i telespettatori capiranno però il motivo di tale atteggiamento…

Terra Amara, trame: ecco perché Hatip vuole nascondere Raşit

Già sapete infatti che Raşit avrà commesso un passo falso riguardo all’omicidio di Cengaver compiuto da Hatip. In pratica, l’uomo avrà gettato nei boschi la pistola con cui l’imprenditore è stato ucciso (la stessa arma ritrovata poi dagli inquirenti). Il Tellidere temerà dunque che Raşit abbia lasciato sulla stessa le sue impronte digitali, motivo per il quale lo inviterà a nascondersi finché la situazione non si sarà calmata (se vuole evitare di essere collegato al caso e finire, di conseguenza, in carcere).

Dato che si sentirà in difetto nei confronti di Hatip, che gli aveva chiesto di sbarazzarsi dell’arma gettandola nel fiume e non nei boschi dove chiunque avrebbe potuto ritrovarla, Raşit rispetterà l’ordine dato dal suo signore, ma il colpo di scena non tarderà ad arrivare…

Terra Amara, spoiler: Hatip in pericolo?

Possiamo infatti anticiparvi che Naciye origlierà di nascosto il dialogo tra i due uomini e capirà che l’infedele marito Hatip è coinvolto nella triste fine di Cengaver. Un’informazione che potrebbe rappresentare un pericolo vero e proprio per il Tellidere, visto che la donna ce l’avrà con lui per le relazione extraconiugale intrecciata con Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu)… Seguici su Instagram.