Terra Amara: Hatip si sporcherà ancora le mani di sangue, anticipazioni

Chi segue Terra Amara ha capito fin da subito che il cattivissimo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) non esita a sporcarsi le mani di sangue quando sente di essere in pericolo. Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane della soap opera turca, l’uomo diventerà il mandante di un omicidio che avverrà tra le mura del carcere. Capiamo quindi insieme che cosa succederà in questa storyline…

Terra Amara, news: Hatip e le indagini per l’omicidio di Cengaver

La faccenda comincerà a delinearsi nel momento in cui Raşit Kaya (Şahin Vural), lo scagnozzo di Hatip, verrà coinvolto in una rissa all’interno di un locale, motivo per il quale gli inquirenti vorranno mettersi in contatto con lui. Visto che sarà consapevole del fatto che le impronte digitali di Raşit sono presenti sulla pistola con la quale lui stesso ha ucciso Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), Hatip dovrà trovare un diversivo per evitare che le indagini sul crimine lo indichino come un possibile colpevole.

Proprio per questo, il Tellidere scoverà un ex dipendente di Cengaver con dei problemi economici e, in cambio di una grossa cifra di denaro, lo convincerà a prendersi la colpa dell’assassinio. Tuttavia, in questa macchinazione, qualcosa andrà storto a causa di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş)…

Terra Amara, trame: Yilmaz non crede alla versione del reo confesso

Eh sì: dopo che il “prestanome” di Hatip dirà di avere ucciso Cengaver perché da tempo si rifiutava di pagargli lo stipendio, Yilmaz sentirà “puzza di bruciato” in tutta la storia ed intuirà subito che il reo confesso è stato pagato da qualcuno per assumersi la colpa dell’omicidio. Certo di questa teoria, Akkaya si presenterà quindi in carcere dall’uomo e si dirà disposto a pagargli il triplo della cifra che gli è stata offerta dal reale assassino affinché confessi tutta la verità.

Un’offerta che verrà presa seriamente in considerazione dal “complice” di Hatip, visto che quest’ultimo si troverà nel giro di poco tempo ad essere ricattato. Per continuare a stare in silenzio, il prestanome alzerà infatti la posta in gioco col Tellidere e gli dirà che ora vuole il quadruplo dei soldi che gli sono stati promessi per “sacrificare” la sua vita tra le sbarre e aiutare i suoi familiari rimasti in libertà.

Terra Amara, trame: Hatip si sporca ancora le mani di sangue

Tale mossa si rivelerà però controproducente per il povero malcapitato. Possiamo infatti anticiparvi che Hatip ingaggerà un uomo che non si farà scrupoli ad uccidere lo scomodo testimone nei bagni del carcere. Insomma, il Tellidere la farà franca anche stavolta e nessuno sospetterà di lui. Il tutto mentre Yilmaz, in preda alla sua ossessione, inizierà a riconsiderare l'ipotesi che dietro la triste fine di Cengaver ci sia Demir Yaman (Murat Ünalmış)…