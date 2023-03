Terra Amara: Mujgan fuori controllo, ecco chi le darà un consiglio | Anticipazioni

Anche se accetterà di farsi vedere da uno psichiatra per affrontare le sue ossessioni, proprio come il marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) le consiglierà di fare, la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) continuerà ad essere abbastanza certa della sua teoria: Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) è un pericolo per il suo matrimonio con il bell’imprenditore. Una consapevolezza, questa, che nelle prossime puntate di Terra Amara spingerà Behice (Esra Dermancıoğlu) a dare un consiglio alla nipote…

Terra Amara, news: Müjgan e l’ossessione per Züleyha

La trama si “accenderà” in seguito alla nascita del piccolo Kerem Alì. Nello stesso giorno, Yilmaz si troverà infatti a dover portare all’ospedale la sua ex Züleyha, che darà alla luce la piccola Leyla. Un particolare che farà andare su tutte le furie Müjgan, che recriminerà al marito di non esserle stato accanto quando lei è stata colta dalle doglie prima di mettere al mondo il loro piccolino.

Col trascorrere degli episodi, la situazione non farà altro che peggiorare e sembrerà arrivare ad un punto di non ritorno nel momento in cui, ormai in preda alle sue ossessioni, Müjgan troverà nella macchina un foulard che crederà appartenga a Züleyha. A quel punto la dottoressa – di fronte a Hünkar (Vahide Perçin) e Demir (Murat Ünalmış) – accuserà la Altun di stare incontrando di nascosto Yilmaz. Tutto ciò non corrisponderà però alla verità, dato che lo scialle apparterrà ad un’amica di Behice e per pura coincidenza sarà uguale a quello di Züleyha…

Terra Amara, trame: Yilmaz fa una richiesta a Müjgan

Occhio a come proseguirà la storia: preoccupato dai suoi continui sbalzi d’umore, Yilmaz affronterà di petto la questione proprio con Müjgan per chiederle di cominciare ad andare da uno specialista in grado di aiutarla a sconfiggere tutte le sue insicurezze. A tale richiesta la Hekimoğlu dirà di sì, anche se in un dialogo successivo con il collega Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) confesserà di non avere bisogno (dal suo punto di vista) di un aiuto, dato che il legame tra Yilmaz e Züleyha è reale.

Anche se sarà d’accordo con lei, Sabahattin consiglierà però a Müjgan di rispettare la decisione presa con Yilmaz, temendo che, col suo atteggiamento, la dottoressa finisca per innescare ciò che teme, ossia il riavvicinamento tra Yilmaz e Züleyha.

Terra Amara, spoiler: Behice dà un consiglio a Müjgan

Il parere in questione, in un certo senso, verrà condiviso persino da Behice, dato che spronerà la nipote a lasciarsi alle spalle tutti i suoi dubbi per ritornare ad essere la donna devota che Yilmaz ha conosciuto e sposato. Insomma, Behice consiglierà a Müjgan di cambiare completamente atteggiamento e di mostrarsi più accondiscendente verso Akkaya se vuole davvero salvare il suo matrimonio.

Queste parole sembreranno scalfire l'animo della dottoressa, visto che inizierà a comportarsi in maniera più mite e dolce. Ma per quanto tempo riuscirà a mantenere in piedi il falso teatrino?