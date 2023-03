Terra Amara: Müjgan in fuga con Kerem Alì! | Anticipazioni

Cosa farà la sempre più folle Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) appena riuscirà a rovinare la vita della rivale Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) facendo in modo che il dispotico marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) veda un video in cui si trova in atteggiamenti compromettenti con l’ex fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş)? Per avere la risposta a questa domanda, bisogna osservare con attenzione tutto quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara.

Terra Amara, news: Demir caccia Züleyha di casa!

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Demir andrà su tutte le furie alla visione del video poiché si convincerà del fatto che Züleyha abbia intrecciato alle sue spalle una relazione extraconiugale con Yilmaz. Visto che non riuscirà ad ucciderla come invece avrebbe voluto, poiché in fondo non vorrà trasformare i piccoli Adnan e Leyla in due orfani, Yaman caccerà al Altun dalla tenuta e le impedirà qualsiasi tipo di accesso, sottolineando che la considera morta a tutti gli effetti.

Una situazione, a dir poco drammatica, che finirà per rovinare anche la quotidianità di Müjgan, dato che Yilmaz non vorrà più saperne di lei per tutto il male che è stata in grado di fare. Per questo, la dottoressa sceglierà di reagire a suo modo…

Terra Amara, trame: Müjgan sempre più sola!

Nel momento in cui constaterà che nemmeno la zia Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) è dalla sua parte (poiché le consiglierà di andare da uno psicanalista), Müjgan vorrà agire in completa autonomia, a suo dire per proteggere il piccolo Kerem Alì, il figlio appena avuto da Akkaya.

Non a caso, in seguito ad uno scontro piuttosto acceso con il marito, la donna farà in fretta e furia le valigie e approfitterà di un momento di distrazione generale per fuggire senza lasciare traccia. Tale decisione repentina la porterà a doversi nascondere per un po’ di tempo da un’amica, visto che avrà intenzione di fuggire negli Stati Uniti, ma prima di farlo avrà bisogno del passaporto per il neonato!

Terra Amara, spoiler: Yilmaz alla ricerca disperata di Müjgan

Attenzione dunque ai successivi risvolti: possiamo infatti anticiparvi che Yilmaz si metterà immediatamente sulle tracce di Müjgan poiché non vorrà perdere Kerem Alì. Tra le altre cose, l’uomo avrà fin da subito il sentore che la consorte voglia fuggire lontano dalla Turchia e darà inizio ad una vera e propria corsa contro il tempo per impedirle di andare in fondo col suo folle proposito. Riuscirà a fermarla in tempo oppure a farla franca sarà la dottoressa? Seguici su Instagram.