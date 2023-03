Terra Amara: Şermin chiede un favore a Behice, ecco quale | Anticipazioni

Le manovre “folli” di Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) continueranno ad essere al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna vorrà infatti fare il possibile per impedire all’ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) di contrarre un nuovo matrimonio con Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), l’affascinante nuovo Pubblico Ministero di Adana, e per questo si troverà a dover chiedere un enorme favore all’intrigante Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu)…

Terra Amara, news: Şermin denuncia Sabahattin

La storia si delineerà in maniera più dettagliata nel momento in cui Şermin scoprirà con suo estremo sgomento che Sabahattin ha chiesto a Jülide di sposarlo, motivo per il quale gli giurerà che intende muovergli guerra per impedirgli di essere felice. Non a caso, dopo aver convinto il Pubblico Ministero a lasciarlo mentendole e facendole presente che sia lei e sia la figlia Betul stanno soffrendo per la situazione venutasi a creare, la Yaman arriverà addirittura a ferirsi da sola in fronte con un posacenere in marmo e accuserà Sabahattin del crimine tramite una denuncia.

Fortunatamente, almeno in questo caso, il dottor Arcan riuscirà a chiarire l’equivoco, dimostrando pure a Jülide che Şermin sta mentendo, ma la cattivissima ex consorte non ne vorrà proprio sapere di arrendersi e ne studierà un’altra delle sue…

Terra Amara, trame: perché Şermin vuole tornare con Sabahattin?

Dato che vorrà costringere Sabahattin a ritornare con lui con qualsiasi mezzo, anche solo per vendicarsi e farlo soffrire, Şermin ascolterà un consiglio dell’amica Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar) e penserà che l’unico modo per riuscire nella sua vendetta sia quello di far trasferire Jülide lontana da Adana.

Tuttavia, per far sì che la sua macchinazione vada effettivamente in porto, Şermin dovrà muovere alcuni tasselli affinché la “rivale” sia costretta a lasciare Adana. E, proprio per tale ragione, avrà bisogno di una potente alleata…

Ovviamente, proprio come vi abbiamo accennato nell’incipit di questo post, Şermin deciderà di rivolgersi a Behice, esortandola a fare leva pure sulle conoscenze di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) per convincere il Ministro di Giustizia a rendere il trasferimento di Jülide inoppugnabile e definitivo.

Con il sodalizio stretto con Behice, Şermin sembrerà quindi riuscire a farla franca, ma nelle soap, si sa, non sempre tutti i cattivissimi piani, alla fine, vanno davvero in porto. Con buona pace dei perfidi personaggi che decidono di metterli in scena…