Terra Amara: Şermin e Behice, ecco chi scoprirà la loro alleanza segreta!

Nessun segreto resta tale a lungo tra gli abitanti di Cukurova, nemmeno se le due cattivone di turno si stanno impegnando tantissimo affinché resti tale. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, qualcuno scoprirà infatti che le perfide Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) e Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) sono segretamente alleate e cercherà di far correre la voce affinché arrivi a quante più persone possibili…

Terra Amara, news: l’alleanza segreta tra Şermin e Behice

Nel corso della narrazione verrà chiarito che Behice conosceva Şermin da molto tempo prima rispetto al suo arrivo nella cittadina. In pratica, la zia di Müjgan (Melike İpek Yalova) aveva avuto modo di interagire in precedenza con lei grazie al fratello Behzat (Engin Yüksel), vecchio amico di Sabahattin Arcan (Turgay Aydın).

Di comune accordo, le due donne cercheranno dunque di mantenere un basso profilo circa il loro legame già esistente. Il fine sarà ovviamente quello di agire indisturbate per portare avanti le loro losche trame a Cukurova. Non per niente, Şermin chiederà a Behice di farle un grosso piacere…

Terra Amara, trame: Şermin e il favore chiesto a Behice

Dato che vorrà fare il possibile per impedire a Sabahattin di essere felice al fianco di Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), con la quale lui starà già progettando il matrimonio, Şermin domanderà a Behice di muovere tutte le sue conoscenze al Ministero di Giustizia affinché lo scomodo Pubblico Ministero venga trasferito lontano da Adana. Una richiesta che Behice accetterà, ma occhio all’imprevisto…

Terra Amara, spoiler: ecco chi scopre l’alleanza tra Şermin e Behice

Vi anticipiamo che un incontro con Behice che avverrà in casa di Şermin verrà visto inavvertitamente da Naciye (Şirin Öten), la moglie di Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Visto che ce l’avrà a morte con la Yaman per la relazione extraconiugale avuta per un periodo con il marito, Naciye non esiterà a cercare di spifferare a tutti quanti che Behice e Şermin sono segretamente alleate, ma non è affatto detto che il suo piano, almeno per ora, vada a buon fine.

Una situazione, a dir poco tragica, ritarderà infatti qualsiasi tipo di macchinazione da parte di Naciye… ma per quanto tempo?