Terra Amara: triplice alleanza tra Demir, Yilmaz e Fekeli, ecco perché | Anticipazioni

Non sarà soltanto l’armistizio promosso da Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) ad avvicinare gli acerrimi nemici Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’arrivo di due brutti ceffi a Cukurova costringerà infatti gli uomini a tornare a collaborare; scopriamo insieme perché…

Terra Amara, news: Fekeli sente un dialogo strano

Tutto partirà quando Fekeli deciderà di entrare in un bar della cittadina per bere un caffè; nel tavolo dietro il suo ci saranno due uomini misteriosi, che staranno parlando dell’acquisto di un’azienda di petrolio sulla quale avrà già messo gli occhi Demir. Niente di strano, fino a quando Ali Rahmet comprenderà che gli sconosciuti, in realtà, stanno cercando di speculare sull’azienda in questione, visto che intendono impadronirsene per poi farla fallire e appropriarsi soltanto del terreno adiacente alla stessa.

A quel punto, dato che non comprenderà la ragione di tale gesto, Fekeli penserà bene di mettersi in contatto con Hünkar, alla quale svelerà che gli uomini intendono alzare del 10% l’offerta precedente di Demir per la petroliera, che poi aumenteranno pian piano qualora anche il figlio dovesse alzare la posta in gioco. Una vera e propria trama legata al mondo degli affari, che si concluderà con una vera e propria collaborazione tra Demir e Yilmaz…

Terra Amara, news: la “triplice” alleanza tra Demir, Yilmaz e Fekeli

Appurati tutti i rischi del grosso affare economico, Fekeli spingerà quindi Demir e Yilmaz a comprare insieme la petroliera, per fermare in tempo le mosse dei due brutti ceffi. Nonostante tutti i dubbi del caso, sia il Yaman e sia Akkaya accetteranno tale condizione, offrendo al proprietario dell’azienda il 20% in più di quanto pattuito in precedenza, a patto che firmi subito l’atto di vendita della stessa.

Messo con le spalle al muro, all’uomo non resterà altro da fare se non accettare, tradendo la parola data agli sconosciuti. Ma chi ci sarà dietro questi ultimi? Ovviamente un personaggio che i telespettatori conoscono molto bene…

Terra Amara, spoiler: ecco chi c’è dietro la strana manovra

Il nome del “responsabile” sarà quello del presidente degli industriali Hatip Tellidere (Mehmet Polat), in combutta con i loschi figuri per il suo solito tornaconto personale.

Hatip verrà aspramente rimproverato dai due uomini appena l’affare della petroliera salterà, ma giurerà loro che farà il possibile affinché diventino i proprietari degli altri possedimenti di Cukurova di cui intendono impadronirsi.

L'impresa sarà però ardua del previsto, dato che Fekeli intercetterà ciò che starà per succedere e, nel corso di una riunione, convincerà tutti gli industriali a non vendere per nessun motivo le loro proprietà…