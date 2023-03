Terra Amara: Yilmaz farà una richiesta “particolare” a Müjgan, ecco quale

I continui colpi di testa della moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), che subentreranno in seguito alla nascita del piccolo Kerem Ali, costringeranno Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) a prendere una posizione netta nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, il giovane imprenditore farà alla donna una richiesta alquanto particolare…

Terra Amara, news: l’ossessione di Müjgan per Züleyha

Tutto partirà il giorno della nascita di Kerem Alì. Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Müjgan finirà per partorire insieme alla “rivale” Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), che darà alla luce la piccola Leyla. A quel punto, la dottoressa Hekimoğlu svilupperà una vera e propria avversione per la Altun a causa di Yilmaz, “colpevole” di trovarsi in sua compagnia nel momento in cui ha iniziato ad avere le doglie.

Visto che starà nascondendo a Yilmaz che ha scoperto che Adnan è suo figlio, Müjgan cercherà in malo modo di impedire ogni avvicinamento tra Züleyha e il consorte, diventando ossessiva e dando l’impressione di avere dei grossi problemi psicologici che preoccuperanno tutti i suoi parenti. La situazione, già di per sé difficile, sembrerà poi arrivare ad un punto di non ritorno in un momento ben specifico della storyline…

Terra Amara, trame: Müjgan accusa Züleyha di aver visto Yilmaz di nascosto

Eh sì: un giorno Adnan avrà infatti la febbre alta e Züleyha non riuscirà a fargliela passare con nessun tipo di medicinale, motivo per il quale deciderà di portarlo dal pediatra. Prima di recarsi lì, la Altun incrocerà Müjgan, che le chiederà con fare impertinente dove sta andando. Nervosa, Züleyha finirà per dirle “ironicamente” che sta per incontrare Yilmaz: una teoria alla quale la dottoressa crederà nell’istante in cui troverà nella macchina del marito un foulard identico a quello indossato da Züleyha.

In preda alla collera, Müjgan finirà dunque per accusare la Altun di aver visto Yilmaz di nascosto di fronte a Hünkar (Vahide Perçin), Demir (Murat Ünalmış) e altri domestici, ma farà una vera e propria figuraccia quando Züleyha tirerà fuori dal passeggino di Adnan il suo foulard, dimostrandole che quello che ha in mano lei è un doppione.

Terra Amara, spoiler: Yilmaz fa una richiesta “particolare” a Müjgan

Anche se in un dialogo chiarificatore successivo, Yilmaz le farà presente che lo scialle è di un’amica di Behice (Esra Dermancıoğlu), Müjgan tenderà a non fidarsi delle parole del consorte e telefonerà alla sopracitata donna, ottenendo delle rassicurazioni in tal senso. La conversazione telefonica verrà ascoltata per caso da Züleyha, la quale le dirà ancora una volta che non rappresenta un pericolo per la sua relazione con Yilmaz (precisando che però finirà per allontanarlo col suo atteggiamento).

Ed effettivamente, dopo l'ennesimo chiarimento con la Altun, Müjgan andrà incontro ad un'altra batosta, dato che Yilmaz le domanderà di cominciare a vedere uno psichiatra per parlare dei suoi recenti disagi ed uscire dai suoi nuovi problemi. A sorpresa, la dottoressa risponderà di sì, ma crederà davvero di avere bisogno d'aiuto oppure starà soltanto assecondando i desideri di Yilmaz per tenerlo buono?