Terra Amara: Yilmaz avrà dei dubbi sul presunto assassino di Cengaver | Anticipazioni

Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese si parlerà sempre più insistentemente dell’omicidio del povero Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). La storyline tornerà infatti ad essere al centro della scena nel momento in cui l’assassino Hatip Tellidere (Mehmet Polat) riuscirà a farla franca con uno stratagemma ben preciso…

Terra Amara, news: la messinscena di Hatip

Come abbiamo anticipato in precedenza, la faccenda si complicherà nel momento in cui il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) vorrà interrogare Raşit Kaya (Şahin Vural), l’uomo di fiducia di Hatip coinvolto in una rissa. Dato che sarà cosciente del fatto che il suo scagnozzo si è sbarazzato dell’arma con cui ha ucciso Cengaver, contaminandola con le sue impronte digitali, il Tellidere dovrà quindi arginare l’ipotetico pericolo e penserà bene di ingaggiare un falso colpevole, pagandolo ovviamente con tantissimo denaro.

A quel punto, il “prestanome” confesserà di essersi macchiato dell’omicidio di Cengaver, compiuto poiché si rifiutava a suo dire di pagargli lo stipendio che gli doveva già da qualche mese. Una teoria che convincerà Jülide, la quale procederà con l’arresto del povero malcapitato. Al contrario, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non sarà dello stesso parere della donna…

Terra Amara, spoiler: i dubbi di Yilmaz

Eh sì: appena scoprirà la motivazione che il presunto killer ha dato, Yilmaz non riterrà possibile che Cengaver non l’abbia pagato per mesi, in considerazione del fatto che è sempre stato onesto con i propri dipendenti. Akkaya cercherà dunque di convincere anche Jülide della sua teoria. Il Pubblico Ministero sarà però certa dell’efficacia delle sue indagini e lo inviterà a fidarsi per una volta di lei.

Ovviamente Yilmaz non darà per niente ascolto alle parole della donna e si convincerà sempre di più del fatto che qualcuno stia pagando il falso colpevole, motivo per il quale si recherà in carcere a parlare con l’uomo che si è autoaccusato, al quale prometterà protezione e il triplo dei soldi se farà il nome del reale assassino.

Terra Amara, trame: Hatip messo alle strette

Tutto questo a quali risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che il “prestanome” scelto da Hatip prenderà seriamente in considerazione la via d’uscita di Yilmaz, tant’è che pretenderà di parlare con il Tellidere per metterlo alle strette, giurando che dirà agli inquirenti tutta la verità se non gli consegnerà il quadruplo della cifra che avevano pattuito.

Insomma, il falso colpevole alzerà ulteriormente la posta in gioco, rispetto anche a quanto gli avrà promesso Akkaya, mettendo di fatto Hatip in una posizione difficilissima. Come si comporterà dunque lo stesso Hatip di fronte a questo nuovo e pericoloso problema da risolvere?