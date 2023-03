Terra amara: Demir deve tornare indietro | Trama 2 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 2 marzo 2023

Demir è evaso e sta fuggendo all’estero insieme a Zuleyha incinta e ad Adnan, ma il bimbo ha un attacco di febbre durante il viaggio. Le cose vanno sempre peggio e a un certo punto Demir deve suo malgrado decidere di tornare ad Adana per portarlo in ospedale. Una volta a destinazione, Sabahattin concede a Demir il tempo utile per constatare che Adnan sia fuori pericolo, prima di chiamare la polizia e farlo costituire. Seguici su Instagram.