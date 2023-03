Buone notizie per la coppia formata da Gülten Taşkın (Selin Genç) e Çetin Ciğerci (Aras Şenol) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Dopo un’iniziale arrabbiatura, l’arcigno e dispotico Gaffur Taşkın (Bülent Polat) darà infatti la sua benedizione all’unione e lo farà in modo alquanto singolare…

Terra Amara, news: Gaffur scopre che Çetin e Gülten stanno insieme e dà di matto

Se vi è capitato di dare uno sguardo ai nostri precedenti post su questo argomento, sapete sicuramente già che Gaffur beccherà Çetin e Gülten mentre saranno insieme, in orario notturno, per le vie di Cukurova. Dato che il ragazzo sarà il “braccio destro” di Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık), acerrimi nemici dei Yaman, Gaffur rimprovererà immediatamente la sorella in malo modo e la obbligherà a seguirlo a casa, giurandole che farà il possibile affinché non riveda mai più Çetin.

Tuttavia, non appena arriverà nella propria abitazione, Gaffur andrà incontro alla clamorosa confessione della moglie Saniye (Selin Yeninci), che gli rivelerà che Gülten è stata violentata da Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış). A quel punto, Saniye sottolineerà che Çetin è disposto a sposare la loro parente, nonostante il “disonore”, in virtù dell’amore che sente per lei. Parole che colpiranno immediatamente Gaffur…

Terra Amara, trame: i sensi di colpa di Gaffur

Eh sì: nel momento in cui Saniye gli parlerà nei minimi dettagli di quanto successo con Ercüment, compreso il fatto che è stato “freddato” da Yilmaz per difendere la sorella, Gaffur avrà un crollo emotivo piuttosto forte e ripenserà a tutte le volte che ha trattato male Akkaya senza alcun motivo.

Proprio per questo, sentirà di dover dare a Gülten la possibilità di essere felice al fianco di un uomo che ama davvero e vorrà parlare a quattr’occhi con Çetin per capire meglio quali siano le sue intenzioni. Non a caso, lo inviterà a cena in un ristorante del paesello…

Terra Amara, spoiler: Gaffur accetta Çetin in famiglia

Possiamo dunque anticiparvi che la serata si concluderà nel migliore dei modi, visto che alla fine Çetin riuscirà a convincere Gaffur dei reali e profondi sentimenti che prova nei riguardi di Gülten. Proprio per questo, Gaffur farà presente a Çetin che può cominciare a considerarlo come un fratello, lasciandogli intendere che non si opporrà alla relazione con la sorella. Tuttavia, come spesso gli capita, Gaffur esagererà col vino nel corso della cena e finirà per ubriacarsi, cosa che “costringerà” Çetin a riportarlo a casa.

Un favore che si trasformerà presto in motivo di imbarazzo per Çetin, dato che Gaffur gli mostrerà tutta la sua riconoscenza per il bel gesto riempiendolo di baci in faccia di fronte alle divertite Saniye e Gaffur. Insomma, la vicenda si concluderà bene. Almeno per ora. Perché, si sa, le insidie a Cukurova sono sempre dietro l'angolo…