Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 6 marzo 2023

Demir è attualmente in prigione e Hunkar si fida per niente delle parole e delle iniziative di Zuleyha: lei ritiene che la ragazza possa decidere di fuggire definitivamente e andare da Yilmaz. Cominciano anche a circolare dei "rumors" secondo i quali la famiglia Yaman potrebbe ormai aver perso il proprio potere. Hunkar tuttavia intende dimostrare che le cose non stanno così…