Un Altro Domani: Jaime, ecco come reagirà appena scoprirà la “verità” su Maria | Anticipazioni

In alcuni dei nostri post dedicati alle prossime puntate italiane di Un Altro Domani vi abbiamo parlato dell’arrivo a Robledillo de la Sierra di Jaime Naranjo (Aure Sánchez). L’uomo deciderà di recarsi in paese su invito della figlia Maria, che vorrà appunto rivelargli di essere “Dani”, un ragazzo trans. Come reagirà dunque l’uomo appena tutto quanto verrà a galla? Scopriamolo insieme…

Un Altro Domani, news: Jaime e le sue stranezze

Come prima cosa, è bene ricordare ai nostri lettori che Elena Prieto (Aida de la Cruz) non sarà d’accordo con la scelta del figlio, poiché temerà che l’ex marito possa non comprendere cosa ha portato Dani a sentirsi all’interno di un corpo sbagliato. Proprio per questo, il giovane Naranjo nei primi giorni non affronterà appositamente con Jaime l’argomento, poiché vorrà recuperare prima il rapporto e la confidenza perduta.

Prima della confessione, i telespettatori non potranno dunque fare a meno di notare alcune stranezze nel comportamento di Jaime: ad esempio, l’uomo eviterà di pagare ogni volta il conto, facendosi offrire puntualmente tutto quanto da Dani, e un giorno arriverà addirittura a rubare i soldi di un cliente, lasciati in un tavolo, pur di pagare ciò che deve al bar di Tirso Noguera (Oliver Ruano). Un comportamento insolito, sintomo del fatto che Jaime sta nascondendo qualcosa…

Un Altro Domani, spoiler: Dani confessa a Jaime di essere un ragazzo trans

In ogni caso, la confessione non tarderà ad arrivare. Tutto partirà quando Dani chiederà al padre di fargli visita nella casa che condivide con Elena. Dopo aver sottolineato che non intende uscire perché deve parlargli, il diciottenne si farà dunque coraggio e confesserà a Jaime che non è Maria, la figlia che ha sempre creduto di avere, ma Dani, suo figlio e ragazzo trans.

Di primo acchito, Jaime sembrerà scosso da tali parole, tant’è che resterà alcuni interminabili secondi senza parlare, ma poi correrà ad abbracciare Dani, precisando che per lui l’importante è che sia felice!

Un Altro Domani, trame: Jaime fa delle promesse a Dani

Non sarà però finita qui: Jaime spronerà Dani a non aver mai paura, da quel momento in avanti, di essere completamente sincero con lui perché, anche se non è stato il miglior padre del mondo, l’unica cosa che vuole è che sia felice e sereno. Proprio per questo, Jaime chiederà a Dani di aiutarlo a comprendere meglio come si è sentito e gli prometterà che non farà menzione con nessuno del suo “status”, dato che sarà lui a farlo quando si sentirà pronto.

Insomma, il dialogo sembrerà andare nel migliore dei modi, con Dani che avrà anche Jaime dalla sua parte dopo Julia (Laura Ledesma), Erik (Alex Mola) e la madre Elena. Ma le stranezze degli atteggiamenti di Jaime non finiranno qui… Seguici su Instagram.