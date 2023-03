Un posto al sole: Marina si accorge delle manovre di Lara | Trama 10 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 10 marzo 2023

Venerdì 10 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una richiesta di aiuto, un nuovo pericolo, un grande timore e un progetto che tende ad arenarsi….

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Rosa (Daniela Ioia), che non ha più il suo lavoro in fabbrica, va da Viola (Ilenia Lazzarin) in cerca di aiuto. Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) potrebbero trovarsi di nuovo in una situazione di pericolo. Marina (Nina Soldano) non può fare a meno di notare con timore le manovre di Lara (Chiara Conti) per riavvicinarsi a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). La piccola Irene (Greta Putaturo) dice ai genitori che vorrebbe conoscere Tommaso. L'idea di estendere lo studio legale all'appartamento accanto avrà a che fare con un ostacolo inatteso, ma Alberto (Maurizio Aiello) non si arrende.