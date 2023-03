Un posto al sole: Viola deve prendere una decisione | Trama 15 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 15 marzo 2023

Mercoledì 15 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un “rischioso” appuntamento, una difficile decisione da prendere e un ritorno a casa che genera apprensione…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Micaela (Gina Amarante) ha organizzato un appuntamento al buio per Manuela, che però così corre il rischio di sminuirsi agli occhi di Niko (Luca Turco). Viola (Ilenia Lazzarin), emotivamente divisa per via delle parole di Damiano (Luigi Miele) ed Eugenio (Paolo Romano), deve ora prendere una decisione sul suo futuro sentimentale. Il rientro a Indica di Otello (Lucio Allocca) mette tutti in ansia…