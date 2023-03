Un posto al sole: Viola non era preparata alla proposta di Eugenio | Trama 24 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 24 marzo 2023

Venerdì 24 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un esame a rischio, un fulmine a ciel sereno e una decisione da prendere.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Manuela (Gina Amarante) dovrà affrontare l'esame all'indomani, ma la sera prima si lascia convincere da Micaela e Samuel (Samuele Cavallo) a bere qualcosa insieme a loro, peraltro con il buon proposito di non fare tardi; le cose però andranno in modo diverso e a cercare un rimedio dovrà essere Serena (Miriam Candurro). Viola (Ilenia Lazzarin) non era preparata alla proposta di separazione fattale da Eugenio (Paolo Romano): i due tentano di dissimulare con Raffaele (Patrizio Rispo), Ornella (Marina Giulia Cavalli) e il piccolo Antonio (Eduardo Scafora), ma quel che è certo è che si dovrà arrivare a una decisione…