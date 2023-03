Un posto al sole: Silvia sempre più nei guai (anche nel privato) | Trama 29 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 29 marzo 2023

Mercoledì 29 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’inaspettata emergenza, una difficoltà sempre più forte e un’intraprendenza da fermare!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Mentre Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) fanno il possibile per sciogliere la tensione tra di loro, un'emergenza improvvisa finirà per sparigliare nuovamente le carte. Silvia (Luisa Amatucci) è sempre più in crisi, anche perché Otello (Lucio Allocca) non può più aiutarla, e queste difficoltà rischiano di coinvolgere anche il versante privato della sua vita. Samuel (Samuele Cavallo) deve ancora una volta arginare l'intraprendenza di Micaela (Gina Amarante)…