Un posto al sole: Viola arriva alla sua decisione | Trama 30 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 30 marzo 2023

Giovedì 30 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una decisione ormai necessaria, uno stato di apprensione e una moto da rimettere come nuova!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Nicotera (Paolo Romano) è intenzionato a proseguire con la separazione legale, mentre Viola (Ilenia Lazzarin), sia pure ancora divisa tra ciò che sente per Eugenio (Paolo Romano) e per Damiano (Luigi Miele), capisce che deve prendere una decisione. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) saranno in apprensione, mentre Marina (Nina Soldano) soffre sempre più la presenza della Martinelli nella vita del consorte. Ormai deciso a rimettere in sesto una vecchia motocicletta, Otello (Lucio Allocca) coinvolge Franco (Peppe Zarbo) nella sua idea… Seguici su Instagram.