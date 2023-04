Beautiful, Ridge a Deacon: “Ti sei approfittato di Brooke” | Trama 24 aprile 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 24 aprile 2023

Dopo aver colpito Deacon con un pugno, Ridge lo accusa di essersi approfittato di Brooke. Deacon si difende: non ha corretto di nascosto le bevute della donna, sebbene si sia lasciato poi convincere a bere a sua volte. Ridge comunque sottolinea che Brooke, da ubriaca, non era del tutto consapevole, mentre Deacon all’inizio era lucido ed ha usato l’occasione per provare a sedurla.

Brooke deve difendersi da Taylor, la quale afferma che, alcol a parte, la rivale continua ad avere lo stesso tipo di comportamento da tutta la vita. Steffy si confronta con Hope, armata della verità su quanto le Logan hanno cercato di nascondere a Ridge. Seguici su Instagram.