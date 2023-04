Beautiful: Ridge furioso con Brooke, “mi hai deluso” | Trama 25 aprile 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 25 aprile 2023

Hope e Steffy hanno opposte convinzioni e speranze su come la questione tra Ridge e Brooke si risolverà. La rissa tra Ridge e Deacon viene interrotta da Brooke che, cogliendo Ridge in una posizione di vantaggio sull’avversario, prende le difese di Deacon, sollevandolo da ogni colpa di quanto accaduto l’ultimo dell’anno. Ciò scatena la furia e la delusione di Ridge. Taylor è a disagio quando Sheila esprime nuovamente disdegno verso Brooke, sperando in un roseo futuro per la psichiatra. Seguici su Instagram.