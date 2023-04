Beautiful: Hope ce l’ha con Taylor che si è immischiata | Trama 26 e 27 aprile 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile 2023

Ridge, pur amando Brooke, le dice di essere stanco, chiedendosi come mai lui non sembri mai essere abbastanza per lei. A dimostrarlo la sua attrazione per uomini che disprezza come Bill Spencer e Deacon Sharpe. Di fronte alle accuse di Steffy, Hope dichiara di volere bene a Ridge, ma la sorellastra le chiede dove fosse questo amore quando lei e Brooke hanno forzato Deacon nella vita del padre.

Taylor chiarisce a Sheila di non essere tornata per rovinare il matrimonio di Ridge, ma per i suoi figli e nipoti. Sheila continua a rimarcare come, tuttavia, il suo ritorno sia stato puntuale per una nuova chance con l’ex marito. Dalle parole della psichiatra, Sheila ottiene sempre più conferme che il suo sabotaggio ai danni della Logan ha avuto successo.

Dopo aver chiuso con Brooke, Ridge va a casa di Steffy dove trova anche Thomas e Taylor. Sebbene la psichiatra cerchi di placare l'irruenza dei figli, Steffy e Thomas spronano il padre a non tornare sui suoi passi nei riguardi della moglie, specie visto come ha preso le parti di Deacon. Brooke confida quanto accaduto a Liam e Hope, quest'ultima risentita che Taylor si sia dovuta immischiare nel matrimonio della madre.