Beautiful: R.J. Forrester, ecco cosa fa nella vita…

Come già anticipatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, ha fatto il suo ingresso Joshua Hoffman nel ruolo di R.J. Forrester, il figlio di Ridge e Brooke Forrester. Nato nel 2004, alla fine di una storyline di paternità incerta (l’altro papabile padre fu Nick Marone) in cui diversi personaggi intervennero a complicare la strada per il lieto fine, come Sally Spectra, Deacon Sharpe e Jackie Marone, il frutto della super coppia della soap è stato negli anni interpretato da vari giovani attori, fino ad arrivare ad Anthony Turpel, che ne ha vestito i panni tra il 2016 e il 2018.

Fu il primo tentativo del personaggio come giovane adulto, forse non totalmente riuscito visto che venne presto accantonato dagli autori. Turpel, nel frattempo, ha proseguito la carriera in altre produzioni, a partire dalla serie tv di successo Love, Victor. Ora starà al suo successore, Joshua Hoffman, cercare di catturare l’interesse del pubblico americano (noi lo vedremo in scena non prima del 2024).

Beautiful: R.J. Forrester è un influencer

Cosa avranno in serbo gli sceneggiatori per lui? Almeno inizialmente, R.J. dovrebbe essere coinvolto nelle questioni familiari e affaristiche, data l’assenza di altri personaggi che rientrino nella sua fascia d’età: il giovane rampollo è tornato a sorpresa a Los Angeles, dove pianifica di trattenersi provvisoriamente, sebbene nei prossimi episodi riceverà un’allettante proposta da parte del padre Ridge che, come Brooke, spererà così di farlo restare in città.

Ma cosa ha fatto R.J. dall’ultima volta che lo abbiamo visto? Anni fa, reduce da un incidente in auto con Coco Spectra, aveva visto ammorbidirsi la propria posizione di avversione nei confronti di Bill Spencer, brevemente suo patrigno. All’epoca il ragazzo lavorava come stagista alla Forrester Creations, con l’ambizione di seguire le orme del padre. Da allora, però, le cose sono cambiate: R.J. è un’influencer che gira per il mondo e condivide le sue avventure – spesso al limite del pericolo – sui social. Avendo mantenuto sempre la sua indole d’artista, deciderà di mettersi al servizio dell’azienda di famiglia? Lo scopriremo presto…

Intanto quello di R.J. non è l’unico ritorno che interesserà le vicende USA di Beautiful: già ad inizio maggio, infatti, le anticipazioni segnalano che una misteriosa persona farà ritorno a Los Angeles… Chi sarà il personaggio, per ora, del tutto top secret? Seguici su Instagram.