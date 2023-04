Il Paradiso delle Signore 7: Tancredi non si sente bene | Trama 11 aprile 2023

Anticipazioni puntata 142 Il paradiso delle signore 7 di martedì 11 aprile 2023

Vito (Elia Tedesco) non si arrende e tenta di riconquistare Maria (Chiara Russo) prima di partire per l’Australia; Alfredo (Gabriele Anagni) e Irene (Francesca Del Fa) si offrono volontari per aiutare l’amico siciliano. Tancredi (Flavio Parenti) non si sente bene e viene portato in ospedale da Marco (Moisé Curia), che intima al fratello di raccontare la verità a Matilde (Chiara Baschetti). Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) si riavvicinano a causa di un problema da gestire al Circolo in mancanza di Adelaide (Vanessa Gravina), mentre Matilde rievoca con Vittorio (Alessandro Tersigni) il tragico ricordo dell’incendio nella sua fabbrica. Seguici su Instagram.